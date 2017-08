Sturmgeschütz der Demokratie will Trump „entfernen“

25. Mai 2017 — Die Trump-Kritik scheint hierzulande besonders intensiv betrieben zu werden – sozusagen mit deutscher Gründlichkeit. Erst jüngst wurde bekannt, dass die ARD zu 98 Prozent negativ über den neuen Präsidenten berichtete und damit sogar die versierten Trump-Gegner von CNN mit 93 Prozent Negativschlagzeilen international auf den zweiten Platz verwies.

Der Chefredakteur des Spiegel, Klaus Brinkbäumer, steht da nicht nach. Vor wenigen Tagen schrieb er in einem Leitartikel unter der Überschrift „Wie werden wir Trump los?“:

„Donald Trump ist nicht dazu in der Lage, Präsident der USA zu sein. (…) und es zählt zur Aufgabe von Medien, nicht müde zu werden, sondern zu sagen, was ist: Trump muss aus dem Weißen Haus entfernt werden. Schnell. Er ist eine Gefahr für die Welt.“

Abgesehen von der Seltsamkeit, als Journalist die Absetzung eines gerade vom Volk gewählten Präsidenten zu fordern, äußert Brinkbäumer hier ganz offenkundig eine Elitenmeinung, die auch auf Konferenzen zirkuliert, an denen Alphajournalisten wie der Spiegel-Chef selbst teilnehmen. Im Leitartikel kommt das sogar kurz zur Sprache:

„Vor knapp zwei Wochen traf sich in Washington ein Kreis von Außenpolitikern und Beobachtern; die Münchner Sicherheitskonferenz hatte geladen. Wer sich in der Stadt umhörte, konnte nur die seltene Kombination von Chaos und Agonie diagnostizieren.“

Dieses Treffen, ein sogenanntes „Core Group Meeting“ der Münchner Sicherheitskonferenz, wurde Anfang Mai in Zusammenarbeit mit dem Atlantic Council, einer Nato-nahen Denkfabrik, in Washington abgehalten. Auch Brinkbäumer reiste an. Weitere Teilnehmer der Konferenz, im Artikel allerdings nicht extra erwähnt, waren neben Mitgliedern der Trump-Regierung unter anderem John McCain, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski, Google-Chef Eric Schmidt, sowie aus Deutschland Norbert Röttgen (CDU), Niels Annen (SPD), Omid Nouripour (Grüne) und Ursula von der Leyens Parlamentarischer Staatssekretär Ralf Brauksiepe (CDU).

Die Sicherheitskonferenz findet seit einigen Jahren nicht mehr nur alljährlich im Januar in München statt, sondern die Organisatoren veranstalten in der Zwischenzeit weitere Tagungen in verschiedenen Metropolen der Welt – die internationalen Eliten bleiben im Gespräch.

Laut dem offiziellen Tagungsbericht kamen die Teilnehmer in Washington überein, dass sich nach einer Phase der Unsicherheit in den transatlantischen Beziehungen nun eine „Normalisierung“ einstelle, was die US-Außenpolitik angehe. Dies zeige sich an Trumps jüngsten Äußerungen nach seiner Bombardierung eines syrischen Stützpunktes, wie auch an seinem nun deutlich gewordenen „Bekenntnis zur Nato“.

In Brinkbäumers Artikel ist davon allerdings keine Rede. Den vom amerikanischen Volk gewählten Präsidenten bezeichnet der Spiegel-Chefredakteur am Endes seines Textes stattdessen als „unreifes Kind“ und meint:

„Darum dürfen sich die Eltern nicht wegducken, und sie dürfen auch nicht ermatten, nur weil der Bub halt so anstrengend ist. Sie müssen ihn endlich zum Aufräumen ins Kinderzimmer schicken und wieder Erwachsene sein.“

Das klingt, als sollten Wähler, die „kindisch“ gewählt hätten, nun wieder „erwachsen“ werden. Seltsam genug. Doch Brinkbäumer hat seinen Text auch ins Englische übersetzen lassen und hier, für das internationale und besonders das US-Publikum, klingt sein Schlusssatz irritierend anders:

„They ultimately have to send him to his room – and return power to the grownups.“ – „Sie müssen ihn endlich auf sein Zimmer schicken und die Macht den Erwachsenen zurückgeben.“

Wer, so möchte man den Spiegel fragen, sind in einer Demokratie eigentlich „die Erwachsenen“ oder „die Eltern“? Sollen das am Ende vielleicht doch bloß Leute wie die Teilnehmer der erwähnten Washingtoner Konferenz sein? (Hier ein Bild dieser „Erwachsenen“)

In jedem Fall hat der öffentliche Aufruf zum Sturz eines gewählten Präsidenten mit Demokratie denkbar wenig zu tun. Die verwendete Sprache („Trump muss entfernt werden“) entspringt zudem einem Geist, von dem man gehofft hatte, dass er in Deutschland überwunden sei. Man radikalisiert sich offenbar auf Augenhöhe im Wettstreit mit seinen Gegnern. Auch das ließe sich als „unreif“ bezeichnen.

Nachhaltig irritierend bleibt bei all dem, dass Journalisten wie Brinkbäumer ihre eigene massive Parteinahme als „Kampf für die Demokratie“ begreifen und offenbar unfähig sind, zu erkennen, dass ihre hitzige Agitationsarbeit mit nüchtern erklärendem und verschiedene Perspektiven abwägendem Journalismus fast nichts mehr zu tun hat. Die Verblendung, die man Trump attestiert, scheint lagerübergreifend.