1. September 2018 — Der Autor Andreas Wehr, der als wissenschaftlicher Mitarbeiter fünfzehn Jahre lang im Europäischen Parlament arbeitete, hat einen wichtigen Text zur Lage der Linken in der Europäischen Union verfasst, auf den ich hier gern hinweisen möchte. Wehr schreibt mit Blick auf Griechenland:

Wie zu erwarten war, wurde der Antrag unter der EL-Präsidentschaft Gregor Gysis abgelehnt. Dies hatte wiederum den Austritt der Partei Mélenchons und die Gründung der EU-weiten Bewegung „Maintenant le Peuple“ (Jetzt das Volk) zur Folge. Dieser neuen Gruppierung haben sich inzwischen mehrere wichtige europäische Linksparteien angeschlossen. Die Partei DIE LINKE gerät mehr und mehr in die Isolation.

„Das Drama, das dem griechischen Volk aufoktroyiert wird, und das sich auch anderswo abspielt, kann nur in einem Europa gestoppt werden, das von den aktuellen Verträgen befreit wird. Die Europäische Linkspartei (EL) kann in ihren Reihen nicht gleichzeitig Befürworter und Gegner eines solchen Europas dulden.“

Die Kapitulation von Syriza unter Ministerpräsident Alexis Tsipras vor den Forderungen der Gläubiger hat die Spaltung der Europäischen Linken zur Folge. Während die Partei DIE LINKE in Tsipras weiterhin einen Hoffnungsträger für ein demokratisches und soziales Europa sehen will, hat die französische Bewegung „La France Insoumise“ (Das unbeugsame Frankreich) unter Führung von Jean-Luc Mélenchon den Ausschluss von Syriza aus der Partei Europäische Linke verlangt. In der Begründung heißt es:

In seinem Artikel „Gregor Gysi bald allein zu Haus?“ beschreibt Wehr die Situation der europäischen Linken wenige Monate vor den Wahlen zum Europäischen Parlament im Frühjahr 2019. Darin wird der Richtungskampf in dieser Frage genauer – und sehr kenntnisreich – analysiert:

Die Weigerung der Partei Europäische Linke, Syriza aus ihren Reihen auszuschließen, wurde aber nicht nur von Mélenchon kritisiert. Am 12. April 2017 bildete sich unter Führung der Bewegung La France Insoumise ein Bündnis unter dem Namen Maintenant le Peuple (Jetzt das Volk), dem sich der der portugiesische Linksblock (Bloco d´Esquerda) und die spanische Podemos (Wir können) anschlossen. Nach einer Konferenz in Brüssel am 27. Juni 2018 wurde die Erweiterung dieser Allianz um die finnische Linke Allianz, die Rot-Grüne Einheitsliste Dänemarks und die schwedische Linkspartei bekanntgegeben.

Der Anschluss der drei skandinavischen Parteien an die neue Bewegung stellt für die deutsche Linkspartei einen Schlag dar, waren sie doch in der Vergangenheit stets enge Verbündete der Deutschen gewesen. Zusammen hatten sie sich grünen Themen geöffnet und stets die große Rolle gesellschaftlich diskriminierter Gruppen betont. Doch in der Frage der Zukunft der Europäischen Union waren die linken Dänen, Schweden und Finnen schon immer anderer Meinung als ihre deutschen Genossen gewesen. Sie teilen nicht wie DIE LINKE die Hoffnung auf eine irgendwann kommende demokratische und soziale EU, sondern verteidigen stattdessen die Souveränitätsrechte ihrer Nationalstaaten, sind sie doch davon überzeugt, dass es nur innerhalb dieses Rahmens gelingen kann, den Sozialstaat zu verteidigen.

Der von der französischen Parti de Gauche angestoßene Prozess der Sammlung europäischer Linksparteien dürfte noch nicht an sein Ende gelangt sein. Als weitere Beitrittskandidaten gelten die Sozialistische Partei der Niederlande, die Kommunistische Partei Portugals, die zypriotische AKEL sowie die sich in Belgien im Aufstieg befindliche Partei der Arbeit. Aus Deutschland dürfte es dagegen keinen Zuwachs für die neue Bewegung geben. Die Partei DIE LINKE sieht sich in einem entschiedenen Gegensatz zu ihr, zielt doch die Politik der Deutschen lediglich auf eine stärkere demokratische und soziale Ausrichtung der EU und unterscheidet sich daher nicht grundsätzlich von sozialdemokratischen und grünen Positionen.